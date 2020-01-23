"كيان السعودية" تتحول للخسائر بعام 2019 بضغط نتائج الربع الرابع

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات خلال عام 2019، تحول الشركة للخسائر مقابل صافي أرباح للعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغت خسائر الشركة نحو 636.77 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 1.7 مليار ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق صافي خسارة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة اللقيم، والمصاريف العمومية والإدارية.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت بيانات الشركة، ارتفاع صافي الخسائر 50.96 بالمائة، إلى نحو 167.41 مليون ريال، مقابل 110.9 مليون ريال خسائر الشركة بالربع الرابع من 2018.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الخسارة، بالربع الرابع إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض، تكلفة اللقيم وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 99.74 بالمائة، إلى 1.25 مليون ريال، مقابل 471.9 مليون ريال، للفترة نفسها من العام 2018.

وتحول الشركة إلى الخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنحو 469.36 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت حوالي 1.81 مليار ريال، خلال نفس الفترة من 2018.

نتائج أرباح الشركات

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