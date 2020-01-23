المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول

مباشر: أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في العام الحالي، مع إطلاق مراجعة الاستراتيجية، في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2003.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أن البنك قرر تثبيت معدلات اللفائدة على عمليات إعادة التمويل ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وعلى تسهيلات الودائع كما هي دون تغيير عند مستوى 0.00 و0.25 و-0.50 بالمائة على الترتيب.

ويتوقع صناع السياسة في المركزي الأوروبي أن تظل معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى تُبدي توقعات التضخم تقارباً قوياً إلى مستويات بالقرب من مستهدف التضخم الذي يقل عن 2 بالمائة.

وأكد البنك أنه سوف يواصل الاستمرار في وتيرة مشتريات الأصول بشكل شهري بنحو 20 مليار يورو.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج طالما كانت الضرورة تستدعي ذلك مع التأكيد على إنهاءه قبل فترة وجيزة من بدء التحرك لزيادة البنك معدلات الفائدة.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس المحافظين في البنك أنه قرر إطلاق مراجعة استراتيجية السياسة النقدية للبنك مع الإشارة إلى أن مزيداً من التفاصيل بشأن هذه العملية سواء التوقيت الزمني أو نطاقها سيتم إعلانها في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1090 دولار.