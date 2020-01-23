وزير المالية السعودي يحدد أهداف قمة مجموعة العشرين بالمملكة

الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها بالمملكة هذا العام ستركز على مناقشة 3 أهداف رئيسية.

وأضاف الجدعان، خلال كلمة في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا نقلتها قناة "العربية" اليوم الخميس، أن الموضوع الأساسي بالقمة تحقيق فرص القرن الـ21 للجميع، وهذه مسألة فيها تخطيط مستقبلي من أجل التعاون معا لحصد الفرص الموجودة في هذه الحقبة، يجب ألا ننسى التحديات الراهنة وأن نعمل على توجيه العالم.

وأوضح الجدعان، أنه تحت هذا الموضوع تأتي أهداف قمة مجموعة العشرين بالسعودية والتي تشمل تمكين الشعوب؛ وهذا يغطي النساء والشباب والمؤسسات الناشئة وكثير من القطاعات المختلفة في المجتمعات.

وتابع الوزير: "وثانيا حماية كوكب الأرض وهي مسألة في غاية الأهمية سواء كان عبر حماية المحيطات أو الأرض، وثالثا التغير المناخي يأتي في لب هذا الموضوع، وكيفية العمل مع دول مجموعة العشرين لدفع جدول أعمال التغير المناخي قدما للحد من النتائج السلبية التي تعاني منها البيئة، هناك طرق جديدة لدراسة التكنولوجيا والابتكارات بما يعوض على مصلحة الإنسان".

وترأست المملكة العربية السعودية، بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020، جلسةً حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ بهدف تسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية لبرنامج أعمال رئاسة مجموعة العشرين في السعودية.

وتشارك السعودية في "دافوس" بوفد رفيع من الوزراء والمسؤولين، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم العساف.

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