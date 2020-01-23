السوق السعودي يتراجع للجلسة الثالثة وسط ارتفاع بالسيولة

الرياض- مباشر: تراجع أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بفعل هبوط أغلب القطاعات أبرزها المواد الأساسية والبنوك والاتصالات.

وبالختام تراجع المؤشر العام للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 8386.35 نقطة ليفقد نحو 41.86 نقطة.

وعلى صعيد التداولات سجلت ارتفاعاً مقارنة بجلسة أمس الأربعاء حيث تم التداول على 181.02 مليون سهم مقابل 170.015 مليون سهم، وبقيمة 4.11 مليار ريال مقابل 3.65 مليار ريال قيمة تداولات أمس الأربعاء.

وتراجع أداء 131 ورقة مالية تصدرهم سهم الاتصالات بنسبة 4.7 بالمائة، وتلاه سهم ينساب بنسبة 2.89 بالمائة، كما تراجع أداء التأمين العربية بنسبة 2.88 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 56 سهماً تصدرهم سهم مجموعة السريع الارتفاعات بنسبة 9.95 بالمائة، وتلاه سهم سيسكو بنسبة 5.82 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت أم القرى بنسبة 5 بالمائة.

وتصدر سهم الإنماء السيولة بنحو 254.802 مليون ريال، فيما تصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 17.06 مليون سهم.

وغلب التراجع على قطاعات السوق حيث تصدر قطاع الاتصالات بنسبة 3.93 بالمائة، كما انخفض اداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.07 بالمائة.

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