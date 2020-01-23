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وزير الاتصالات السعودي: توصيل الرعاية الصحية إلكترونياً لمليون شخص

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وزير الاتصالات السعودي: توصيل الرعاية الصحية إلكترونياً لمليون شخص وزير الاتصالات السعودي: توصيل الرعاية الصحية إلكترونياً لمليون شخص

الرياض- مباشر: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، إن المملكة نجحت في إيصال الرعاية الصحية عبر الخدمات الإلكترونية لمليون شخص.

وأضاف السواحة في جلسة بعنوان "أولويات قمة العشرين" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس"، نقلاً عن قناة "العربية"، أن "التكنولوجيا تشكل عنصر هام من العناصر التي تسرع وتيرة التطور والتنمية مشيرا إلى أن كل تغير تكنولوجي شاهدناه نجم عنه استحداث فرص عمل جديد".

وتوقع السواحة أن يتم استحداث 58 مليون وظيفة جديدة في الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن المملكة ستدخل في عمل متسارع الخطى خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وأوضح وزير الاتصالات أنه لايمكن الاحتفال بالذكرى الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي ويوجد نحو نصف سكان العالم ليس لديهم خدمة الانترنت.

وتابع السواحة أن المملكة تمكنت منذ عامين الوصول لمليون شخص من تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية، مؤكداً على إسراع الخطى والوتيرة في هذا المجال.

وأضاف السواحة أن المملكة تهتم عبر رئاسة مجموعة العشرين، بجذب أنظار العالم إلى تحديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشار السواحة إلى العمل على خفض الفجوة الرقمية، مؤكداً على أن مشاركة المرأة في التكنولوجيا والاتصالات الرقمية ارتفعت من 7 إلى 15 بالمائة، وهذا ما أدى إلى زيادة في نمو القاعدة الاقتصادية غير النفطية من 3 إلى 6 بالمائة.

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مباشر (اقتصاد)

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