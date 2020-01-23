وزير التجارة الأمريكي:يمكن فرض تعريفات على سلع أوروبية رغم المحادثات

مباشر: قال وزير التجارة الأمريكي إنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على السيارات الأوروبية، على الرغم من السعي لعقد محدثات تجارية جديدة.

وصرح "ويلبر روس"، في منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" بسويسرا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة حريصة على التوصل لحل سلمي للخلاف التجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تلجأ إلى اتجاه مختلف إذا لم تنجح في هذا الهدف.

وهدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 25 بالمائة على السيارات وأجزائها من أوروبا، متهماً الاتحاد الأوروبي بفرض رسوماً باهظة على السلع الأمريكية الوافدة للدول الأوروبية.

وأوضح "روس" أنه لا يستبعد فرض تعريفات على صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة إذا فشلت المفاوضات التجارية.

وقال ترامب خلال زيارته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، بالأمس الأربعاء، أنه من المتوقع إبرام الصفقة التجارية الجديدة مع أوروبا قبل الانتخابات الأمريكية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أراد الانتظار حتى ينتهي من الخلاف التجاري مع الصين، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد الاتفاق مع الصين وأوروبا في نفس الوقت.

ووقع ترامب ونائب مجلس الدولة في الصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وأشار "روس" إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إبرام صفقة تجارية مع المملكة المتحدة هذا العام، مشيراً إلى أن الأمر سيكون أسهل بكثير من الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.