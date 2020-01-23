وزير سعودي: منصة لمتابعة مسيرة الموظف وأكاديمية لإعداد القيادات قريباً

الرياض – مباشر: كشف وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان، عن موعد إطلاق منصة "مسار"، التي تختص بمسيرة الموظف ابتداءً منذ بداية التعيين وحتى نهاية خدمته.

وقال الحمدان، خلال لقاء سنوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، إنه تحدد إطلاق منصة "مسار" في الـ 2 من شهر فبراير/ شباط المقبل، كموعد رسمي؛ في خطوةٍ تهدف من خلالها الوزارة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تعنى بمسيرة الموظف.

وترمي المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار"، إلى توحيد كافة الإجراءات الإدارية والمالية وضمها تحت بوابة رقمية موحدة، وتضم كافة خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، متوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وأعلن الوزير، أثناء اللقاء، عن قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية، بالمشاركة مع إحدى الجامعات المرموقة؛ التي تسعى من خلالها وزارة الخدمة المدنية إلى إعداد منهجية وآليات واضحة ومحددة لإعداد القيادات في القطاع العام.

وأكد الحمدان، على استقاء ثقة المسؤول السعودي من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استناداً إلى رؤيته التي تؤكد على أن المملكة تمضي قُدماً في طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر.

وأوضح الحمدان، أن إعادة هندسة وهيكلة الوضع القائم، وتبسيط الإجراءات المطولة، وأتمتة الإجراءات، من خلال برامج ونظم آلية فاعلة في منظومة التحول الرقمي جميعها تسعى إلى رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية؛ بتوفير ممكنات تنهض بالمنظومة الحكومية كاملةً من الوضع الذي كانت عليه، إلى الوضع الأفضل الذي يتناسب ويتوافق مع مرحلة التحول الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.

وشدد الوزير، بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية، تحوي بياناتِ جميع الموظفين والوظائف؛ لتتمكّن مع شركائها في الجهات الحكومية من رسم واتخاذ القراراتِ السليمة ودعمِها، ووضع الخطط الاستراتيجية، وتطوير القوى العاملة.

وبحسب الوزارة، تحقق خلال الفترة الماضية جلب 85 بالمائة من بيانات موظفي القطاع الحكومي المدني.

ومكنت وزارة الخدمة المدنية 450 جهة حكومية، للقيام بخدمة أكثر من 1.2 مليون موظف يعملون في عديد من القطاعات الحكومية والهيئات في القطاع العام.

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