موضوعات هامة أمام الشورى السعودي بجلسات الأسبوع القادم

الرياض ـ مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، عدداً من الموضوعات الهامة، والتقارير السنوية لعدد من الهيئات، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، عدة توصيات من لجنة الاقتصاد والطاقة.

ويطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة.

كما يناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تـقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.

ويناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع لتقرير اللجنة وما قدمته من توصيات.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الــرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم.



وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها مجلس الشورى السعودي، يوم الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/1440هـ.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1440هـ.

كما يناقش مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء القادم، عدداً من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440هـ.

ويناقش المجلس، بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/1440هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث، بحسب الوكالة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدة مجالات.

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