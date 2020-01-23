وزير الطاقة: السعودية لاعب مسؤول بتأمين إمدادات الطاقة للعالم

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن العالم يعيش في خضم أزمة طاقة، وعلى المملكة أن تعي احتياجات عملائها.

وأضاف الوزير، خلال كلمة في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا نقلتها قناة "العربية"، أن السعودية بررت للعالم من خلال مواقف عدة أنها كانت لاعباً مسؤولاً في قطاع الطاقة دولية وتأمين احتياجات وإمدادات سوق النفط.

ولفت الوزير، إلى أن السعودية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي كمنتج للنفط، ولا تقترح الحلول لقضايا الانبعاثات.

وتابع: "نحن واعون لتلك المسألة ونقدم على كثير من الحلول فيما يتعلق بذلك، نقدم على المسارات جميعاً لكني نواكب تغير المناخ، وفي مجموعة العشرين ينبغي أن نكون منخرطين ولدينا بدائل أخرى لمواجهة تلك التغيرات".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة حباها الله بالنفط والغاز ويجب عليها أن تعمل على الاستفادة منها.

وشدد وزير الطاقة السعودي، على أن مدينة "نيوم" سوف تكون مستدامة بالدرجة الأولى؛ باعتمادها على الطاقة النظيفة واستخدام السيارات الهيدروجينية.

وأردف قائلاً: "نحن انخرطنا بصورة فعالة في مجموعة العشرين، وهناك حاجة لتحقيق الحياد الطاقي، الحياد من ناحية الموارد الطبيعية، من خلال الخيارات المتاحة".

وأشار الوزير، إلى أن هناك 2.6 مليون من مواطني العالم ليس لديهم إمكانية الحصول على زيت الطهي النظيف، في مناطق في أفريقيا وغيرها من دول العالم.

ومن المقرر انعقاد اجتماع استثنائي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أبريل/ نيسان المقبل، وفقاً لـ"العربية".

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