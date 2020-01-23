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وزير الاقتصاد السعودي: ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين

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وزير الاقتصاد السعودي: ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين وزير الاقتصاد السعودي: ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين

الرياض - مباشر: قال وزير الاقتصاد السعودي، إن المملكة حققت إنجازات هامة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير خلال حديثه على هامش كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بـ "دافوس"، نقلاً عن قناة "العربية"، إلى استعدادات وأولويات عند استضافة قمة العشرين هذا العام، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين.

وتابع التويجري: "نود أن تكون فترة رئاستنا لمجموعة العشرين مثمرة، متوقعاً أن تحقق المملكة الكثير من التقدم بحلول 2030".

وأضاف: "نحن فخورون باستضافتنا لمجموعة العشرين كما أننا نشعر بالمسؤولية، مشيراً إلى أن المملكة تعد أول دولة في الشرق الأوسط، مما سيجذب الانتباه للشرق الأوسط على اعتبار أنه من الأسواق الناشئة".

وأضاف أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين أكدت على ضرورة الاستعداد لهذه الرئاسة، تواصلنا مع الكثير من المؤسسات وصناع القرار في الأيام الماضية حتى نحصل على آرائها ومساعداتها في هذه التحضيرات التي بدأت في عام مع الرئاسة اليابانية 2019.

وبالنسبة لأهداف التنمية المستهدفة فإن كل المواضيع التي سيجري مناقشة مرتبطة بشكل أو بآخر بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوصول لرؤوس الأموال والتمويل في الأسواق الناشئة أمر ليس بالسهل، لذلك فكرنا بأنه كيف يمكن أن يكون هناك استثمارات مسؤولة في بعض المجالات التي نواجه فيها تحديات. 

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