"سابك": ارتفاع العلامة التجارية يعكس النظرة الإيجابية من قبل العملاء

الرياض ـ مباشر: ارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إلى نحو 4.33 مليار دولار (16.24 مليار ريال)، مع مطلع عام 2020، وفقاً لمؤشر قيمة العلامات التجارية من وكالة (براند فايننس).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن ارتفاع قيمة العلامة التجارية يعكس النظرة الإيجابية من قبل عملاء الشركة، وشعارها "كيمياء وتواصلTM".

وأشارت إلى أنه مع تقييم عام 2020، دخلت (سابك) قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمية، بعد استمرار ارتفاع العلامة التجارية للشركة على أساس سنوي، على مدار السنوات الست الماضية، وتضاعفت قيمتها منذ عام 2014.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ"سابك"، يوسف بن عبدالله البنيان: إن قوة علامتنا التجارية العالمية توضح نهجنا التعاوني تجاه الأعمال التجارية والتزامنا بالحفاظ على علاقات طويلة الأمد التي تقوم على الثقة".

وتابع البنيان: "نضع الاستدامة في جوهر أعمالنا، كما يتضح ذلك مرة أخرى من خلال تقييم علامتنا التجارية المتنامي".

وأوضحت "سابك"، بحسب البيان، أنها أطلقت في أواخر 2019، أول حملة عالمية، لرفع مستوى فهم المؤثرين العالميين لعلامتها التجارية وشعارها، كجزء من طموحاتها لعام 2025.

وأشارت إلى أن "براند فاينسس" تستخدم منهجية خاصة لتحديد قيمة العلامة التجارية، تشمل العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار مدى معرفة أصحاب العلاقة بالشركة ورضاهم عنها إلى جانب الأداء المتوقع للأعمال.

واحتلت شركة أرامكو السعودية المرتبة الثانية بقائمة أغلى العلامات التجارية على مستوى العالم بقطاع النفط الغاز، والصادرة عن براند فاينانس جلوبال لأغلى 500 علامة تجارية للعام 2020.

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