وزير الصناعة السعودي: المملكة تفتتح نحو 70 مصنعاً شهرياً

الرياض - مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، إن المملكة تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلاً، مؤكداً على التركيز على الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الخريف بحسب تصريحات لقناة "العربية" على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن السعودية تملك الإمكانات المالية التي تستطيع من خلالها استقطاب التكنولوجيا واستخدامها في دعم الصناعة.

وأضاف الخريفي أن المملكة تفتتح من 50 لـ 70 مصنعاً شهرياً.

وأشار الخريفي إلى أنه من ضمن المسارات التي تعمل عليها في وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعميق القيمة المضافة بدلاً من أن تصدير بتروكيماويات يكون فيه منتجات وتصنيع نهائي لا سيما بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية".

وتابع: "الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي وقيمته مليارا ريال، سنوقع مجموعة عقود سوف تبدأ من الآن".

وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مع انطلاق عام 2020، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر بن إبراهيم الخريف.

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