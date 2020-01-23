أوكرانيا تسعى للحصول على قرض صندوق النقد خلال الربع الأول

مباشر: تعتقد أوكرانيا أنها قادرة على إتمام عملية اقتراض بقيمة 5.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا "أوليكسي هونشاروك" في مقابلة مع وكالة بلومبرج على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الخميس: "ليس لدينا أية خلافات، إنها عملية ناجحة تتطلب بعض الوقت".

وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت الحكومة الأوكرانية قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء في انتظار توقيع الصندوق الدولي بعد تنفيذ أوكرانيا الشروط المعروفة بالإجراءات المسبقة.

وكانت الحكومة تأمل في الحصول على الموافقة البرلمانية في الشهر الماضي، مع حقيقة أن الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارت أجنبية.

وأوضح رئيس الحكومة الأوكرانية أنه من بين الأمور المطلوب تنفيذها إصدار تشريع من أجل حماية استحواذ الدولة على البنوك الخاصة من مالكيها المليارديرات السابقين، وهي خطوة قد تحدث في الشهر المقبل.

وذكر "هونشاروك" أن الحكومة ترغب في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5 بالمائة مقارنة مع التوقعات المحافظة عن العام الحالي والبالغة 3.7 بالمائة، مشيراً إلى أن تحقيق وتيرة نمو أسرع بمثابة أمراً ممكناً.

وأضاف أن أوكرانيا في الوقت الحالي هي الدولة الناشئة الأكثر إثارة للاهتمام والتي تشهد تنفيذ إصلاحات أكثر عمقاً.

وقال هونشاروك: "نحن نستبدل ديوناً باهظة الثمن بأخرى أرخص"، مضيفاً أن وضع اليوم قد يسمح لموازنة البلاد بتوفير مليوني هريفنيا (81.6 ألف دولار) يومياً.

وكانت أوكرانيا جمعت في وقت سابق من هذا الأسبوع 1.25 مليار يورو (1.4 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو مع عائد هو الأقل في تاريخ البلاد والبالغ 4.375 بالمائة.