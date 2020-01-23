"بنك أوف أمريكا": المستثمرون يبتعدون عن الكاش لصالح الأسهم والسلع

مباشر - سالي إسماعيل: أبدى مديري الصناديق الاستثمارية نظرة أكثر تفاؤلاً حيال النمو الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع بقاء السيولة (الكاش) في المحافظ الاستثمارية عند أدنى مستوى منذ عام 2013.

وبحسب المسح الشهري لـ"بنك أوف أمريكا - ميريل لينش"، والصادر اليوم الأربعاء، فإن مستويات احتفاظ المستثمرين بالسيولة النقدية ظلت ثابتة عند 4.2 بالمائة من إجمالي المحافظ الاستثمارية للشهر الثالث على التوالي، وهي أدنى قراءة منذ مارس/آذار عام 2013.

وتراجعت مخصصات المستثمرين لزيادة الوزن من السيولة النقدية في المحافظ الاستثمارية خلال مسح يناير/كانون الثاني الجاري إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والبالغ 16 بالمائة، بانخفاض 2 بالمائة عن الشهر الماضي.

في حين ارتفعت مخصصات الأسهم العالمية في المحافظ بنحو 1 بالمائة إلى 32 بالمائة، وهو أعلى مستوى في 17 شهراً.

وبالنسبة لزيادة الوزن من السلع الأساسية في المحافظ الاستثمارية، فصعدت حوالي 4 بالمائة لتصل إلى 10 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2012.

ويرى 53 بالمائة من هؤلاء المستجيبين للمسح أن الدولار الأمريكي مبالغ في قيمته، وهذه النسبة هي ثاني أعلى مستوى منذ عام 2002.

وارتفعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون تحسن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بنحو 7 بالمائة إلى 36 بالمائة، وهي أعلى نسبة منذ فبراير/شباط 2018.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير الصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعافي النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي لكنه خفض التقديرات مقارنة مع التوقعات السابقة.

وصعدت توقعات التضخم بنحو 14 بالمائة؛ ليصبح هناك 56 بالمائة من المستطلع أرائهم يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

ويعتقد 19 بالمائة من مديري الصناديق الاستثمارية الخاضعين للمسح، أن الاقتصاد العالمي شوف يشهد نمواً أعلى من الاتجاه ومعدل تضخم أقل من الاتجاه السائد، لكن يظل 62 بالمائة من المستثمرين يتوقعون أن يكون النمو الاقتصادي ومعدل التضخم أقل من الاتجاه.

ويقول 27 بالمائة من مستثمري الصناديق العالمية إنهم يتوقعون أن تشهد أرباح الشركات العالمية تحسناً في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار عام 2018.

وتعتبر هذه النسبة أعلى بنحو 14 بالمائة مقارنة مع مسح شهر ديسمبر/كانون الأول.

وأجري الاستطلاح، الذي شارك فيه 249 مستثمراً يديرون أصولاً استثمارية في المجمل بقيمة 739 مليار دولار، خلال الفترة من 9 وحتى 16 يناير/كانون الثاني الجاري.