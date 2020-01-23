استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب التطورات التجارية للرئيس دونالد ترامب، وترقب تطورات تفشي فيروس "كورونا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوروبا ليس لديها أي خيار سوى عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، كما أضاف أن المحادثات جارية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول صفقة تجارية.

كما قال ترامب إن إصلاح منظمة التجارة العالمية غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة، وهدد بالانسحاب من المنظمة إذا لم تحسن التعامل مع الولايات المتحدة.

وعلى صعيد أخر، ستقرر منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم ما إذا كانت ستعلن عن حالة الطوارئ العالمية، بسبب توسع انتشار فيروس كورونا الصيني الذي أودى بحياة 17 شخص حتى الأن، مع مخاوف انتشاره بسبب سفر الصينيين احتفالاً برأس السنة القمرية.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير الآفاق المستقبلية الصادر هذا الأسبوع تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري مقارنة بأداء عام 2019 لكنه خفض التقديرات مقارنة مع تقرير اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحلول الساعة 9:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1082 دولار.

بينما تراجعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط إلى مستوى 109.53 ين.

في حين ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.3125 دولار، كما صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 0.9692 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.537.