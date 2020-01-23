الكهرباء العراقية: الربط الخليجي يزود محافظات الجنوب بـ500 ميجاواط

مباشر: كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن أن ربط خطوط الطاقة مع دول الخليج سيزود المحافظات الجنوبية بـ 500 ميجاواط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، إن العراق وقع اتفاقية مع هيئة الربط الخليجي تتضمن أن يكون عضواً مع دول الخليج الست، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واع".

وأضاف العبادي، أنه يجرى العمل الآن في المرحلة الأولى؛ التي تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول من 2020، لتدخل الخدمة وتزود المحافظات الجنوبية بـ 500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وأوضح العبادي، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة النفط تعمل على خطة وقودية تستلزم تأهيل وإنشاء حقول الغاز المصاحب على نحو يكتفي فيه العراق بالغاز الوطني بدل المستورد من دول الجوار، وتأهيل تلك الحقول والاستفادة منها بتشغيل المحطات بمنتج وطني.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء بالعراق، إلى أن الحاجة لاستيراد الطاقة من دول الجوار ستنتفي بعد اكتمال الخطة الوقودية.

ووقع وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، في وقت سابق، عقداً مع هيئة الربط الخليجي التابعة لمجلس التعاون الخليجي؛ لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (400) ك.ف.

ووفقا للعقد، ستتحمل الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين، اللذين سيكونان بطول300 كم، مقسمة بين مسافتين داخل العراق 80 كم، وداخل دولة الكويت 220 كم، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، محطة الفاو التحويلية (400 ك.ف) من جهة، وتكون امتداداً للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى.

ومن المؤمل استيراد 500 ميجاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز.

وبحسب العقد، فإن الاتفاق بمرحلته الثانية يتضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر( (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا.

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