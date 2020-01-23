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خسائر 3% بالأسهم الصينية مع تنامي مخاوف تفشي فيروس "كورونا"

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خسائر 3% بالأسهم الصينية مع تنامي مخاوف تفشي فيروس "كورونا" خسائر 3% بالأسهم الصينية مع تنامي مخاوف تفشي فيروس "كورونا"

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 3 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع عودة المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس الصين "كورونا".

وتعرضت البورصة الصينية إلى ضغوط مع زيادة مخاوف المستثمرين بعد ارتفاع عدد الوفيات والمصابين في الصين على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الذي يسبب الالتهاب الرئوي.

وتعتزم منظمة الصحة العالمية تحديد اليوم، ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي المرض.

ويأتي تفشي الفيروس في الوقت الذي تستعد فيه الصين للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة نهاية هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في البيت الأبيض يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى تعزيز تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية وتجدد رغبتهم في المخاطرة قبل أن تضرر لاحقاً.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بأكثر من 2.7 بالمائة ليغلق عند 2976.5 نقطة.

في حين انخفض مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة 3.1 بالمائة ليهبط إلى 4003.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة مسجلة 6.9307 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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