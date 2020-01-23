تقرير: 59مليار دولار فائض تجارة دول الخليج مع اليابان في2019

مباشر- إيمان غالي: تراجعت قيمة الفائض التجاري لصالح لدول مجلس التعاون الخليجي مع دولة اليابان في عام 2019 بنسبة 15.34 بالمائة على أساس سنوي، واقتنصت المملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من الفائض.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس، سجل الفائض التجاري للدول الخليجية – باستثناء البحرين – مع اليابان في العام الماضي 58.87 مليار دولار، مقارنة بـ69.54 مليار دولار في عام 2018.

وترتبط دول الخليج بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز، إذ تعد قطر من أكبر موردي الغاز المسال لليابان.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغ تراجع فائضه التجاري مع اليابان بنسبة 18.2 بالمائة عند 59.13 مليار دولار، مقابل 72.23 مليار دولار في عام 2018.

وتبعاً لذلك، فقد شكل فائض الدول الخليجية الخمس نحو 99.56 بالمائة من إجمالي الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان بالعام السابق.

وسجلت سلطنة عمان أكبر معدل تراجع في الفائض التجاري للدول الخليجية مع اليابان بـ31.74 بالمائة كما سجلت أقل قيمة للفائض بـ0.612 مليون دولار، فيما سجلت السعودية أكبر قيمة للفائض بـ22.38 مليار دولار.

وأوضحت الإحصائية أن حجم التبادل التجاري للدول الخليجية الخمس مع اليابان بلغ 93.12 مليار دولار، بتراجع 10.56 بالمائة عن مستواه في 2018 عند 104.12 مليار دولار.

صادرات الخليج

وضغط على الفائض التجاري للدول الخليجية تراجع صادراتها إلى اليابان في 2019 بنسبة 12.41 بالمائة إلى 76.04 مليار دولار، مقابل 86.81 مليار دولار في 2018.

وشكلت صادرات الدول الخليجية الخمس نحو 94.45 بالمائة من صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان والبالغة في العام السابق نحو 80.51 مليار دولار.

وحققت السعودية أكبر معدل تراجع في الصادرات بـ19.04 بالمائة، وسجلت الإمارات أقل معدل تراجع بـ6.20 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى استحواذ الإمارات على النصيب الأكبر في الصادرات الخليجية لليابان بقيمة 26.02 مليار دولار، بينما بلغت صادرات عمان 2.71 مليار دولار وهي الأقل.

واردات العام

وسجلت واردات دول الخليج الخمس من اليابان في العام السابق 17.08 مليار دولار، مقارنة بـ17.31 مليار دولار في 2018، بانخفاض سنوي 1.33 بالمائة.

وطبقاً لمسح "مباشر" مثلت واردات الخليج من اليابان 79.55 بالمائة من القيمة الإجمالية لواردات الشرق الأوسط البالغة في العام الماضي نحو 21.47 مليار دولار.

واستقبلت الإمارات واردات من اليابان هي الأكبر خليجياً بقيمة 7.12 مليار دولار، فيما حازت قطر على الواردات الأقل بـ1.11 مليار دولار.

وسجلت السعودية وعمان نمواً في استقبال الواردات اليابانية بواقع 22.52 بالمائة و2.45 بالمائة على التوالي، فيما تراجعت الواردات اليابانية إلى 3 دول خليجية أخرى تقدمتها قطر بـ22.38 بالمائة.

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