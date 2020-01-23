محدث..3 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 23 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 3 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 23.24 مليون ريال، من خلال 745.56 ألف سهم،

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقتين على البنك العربي بنحو 8.37 مليون ريال، و1.27 مليون ريال على التوالي، عند سعر 27.95 ريال للصفقتين.

وتم تنفيذ الصفقة الثالثة على "ساب" بقيمة بلغت 13.6 مليون ريال، من خلال 400 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 34 ريالا.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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