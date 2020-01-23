أخبار عاجلة

وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع -
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية -
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
لافروف: الجيش السوري استعاد مناطق واسعة -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث..3 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 23 مليون ريال

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 3 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 23.24 مليون ريال، من خلال 745.56 ألف سهم،

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقتين على البنك العربي بنحو 8.37 مليون ريال، و1.27 مليون ريال على التوالي، عند سعر 27.95 ريال للصفقتين.

وتم تنفيذ الصفقة الثالثة على "ساب" بقيمة بلغت 13.6 مليون ريال، من خلال 400 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 34 ريالا.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

ترشيحات:

سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع بالتعاملات الصباحية

الحبوب السعودية تطرح أولي مناقصات 2020 لاستيراد الشعير العلفي

"ساما" تُدشّن شركة جديدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

هيئة المنافسة السعودية تصدر 11 قراراً.. أبرزها استحواذ لشركة "الحكير"

بالصور.. وزير النقل السعودي يدشن سيارات الأجرة بهويتها الجديدة

وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين