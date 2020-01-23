نائب محافظ "ساما": "السعودية لعقود الإيجار التمويلي" تحفظ حقوق المتعاملين

الرياض ـ مباشر: قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي "سجل"، التي تم إطلاق خدماتها رسمياً، ستساهم في حفظ حقوق المتعاملين بمنظومة الإيجار التمويلي.

وأضاف أيمن بن محمد السياري، في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال حفل التدشين، وفقا لبيان من "ساما"، اليوم الخميس، إن الشركة ستقوم بإنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها.

ودشّن نائب محافظ مؤسسة النقد السعودية "ساما"، أيمن السياري، أمس الأربعاء، شركة "سجل" لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، بحضور وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقال السياري، بحسب البيان إن الشركة ستساهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والنمو في قطاع الخدمات المالية.

وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد حرص المؤسسة على تحفيز كل ما من شأنه المساهمة في إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التمويل، ودعمها لكافة المبادرات التي تسهم بوضع الضوابط الكفيلة بحماية حقوق المتعاملين.

كما أكد أهمية تعزيز الثقة في قطاع التمويل من خلال سرعة استيفاء وحفظ هذه الحقوق بشكل واضح وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر، وينعكس إيجابيا على خدمة المستفيدين.

ولفت السياري إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "سجل" مازن بن أحمد الغنيم إن الشركة تسعى إلى تطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار الغنيم إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها دعم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثّل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

كما أوضح أن "سجل" تطمح عبر أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير، وتبنّي قيم التحول الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي، لأن تصبح مصدرا موثوقا لبيانات سوق الإيجار التمويلي بالمملكة.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سجل" عبدالله بن سعد الرويس أن مساعي "سجل" لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020، عن طريق خدمات مؤتمتة ومتكاملة.

وأضاف الرويس أن الشركة تسعى إلى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء منظومة الايجار التمويلي وأن تصبح شريكاً حقيقياً ومؤثراً في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة.

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