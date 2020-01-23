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سهم "ينساب" يهبط بأكبر وتيرة بـ3 أشهر بعد النتائج السنوية

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سهم "ينساب" يهبط بأكبر وتيرة بـ3 أشهر بعد النتائج السنوية سهم "ينساب" يهبط بأكبر وتيرة بـ3 أشهر بعد النتائج السنوية

الرياض- مباشر: تراجع سهم "ينبع الوطنية للبتروكيماويات" (ينساب) خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية السنوية للشركة والتي أظهرت انخفاض في صافي الربح.

وبحلول الساعة 11:42 بتوقيت الرياض، تراجع أداء السهم بنسبة 2.35 بالمائة إلى مستوى 54.2 ريال ليهبط بأكبر وتيرة في نحو 3 أشهر، من خلال التداول على 1.209 مليون سهم وبقيمة 45.149 مليون ريال محتلاَ المركز الرابع بين الأسهم الأنشط تداولاً من ناحية القيمة.

يشار الى أن السهم أغلق في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 متراجعاً بنسبة 3.56 بالمائة، عند مستوى 51.50 ريال.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 54.85 بالمائة لتصل الى 1.09 مليار ريال، مقابل 2.414 مليار ريال للعام 2018.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

وتراجعت إيرادات الشركة السنوية إلى 6.064 مليار ريال، مقابل 7.628 مليار ريال في العام 2018 بنسبة 20.5 بالمائة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.63 بالمائة الى مستوى 8376.75 نقطة من خلال التداول على 70.22 مليون سهم وبقيمة 1.53 مليار ريال، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61 بالمائة الى مستوى 5207.73 نقطة ليربح 32.16 نقطة.

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