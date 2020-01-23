السوق السعودي: صفقة خاصة على "العربي" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم البنك العربي الوطني، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 1.27 مليون ريال، من خلال 45.56 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 27.90 ريال.

وتم تداول سهم "العربي" بجلسة الخميس بين مستويات 28 ريالا و27.75 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

وشهد سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين على البنك العربي بنحو 5.13 مليون ريال، و2.7 مليون ريال على التوالي، عند سعر 28 ريالاً و27.95 ريال، على الترتيب.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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