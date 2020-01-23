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الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انتظار قرار البنك المركزي

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الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انتظار قرار البنك المركزي الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل مع انتظار قرار البنك المركزي

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد التجارية.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم نتائج اجتماع السياسة النقدية الأول هذا العام، حيث ينتظر إعلان بدء تغير استراتيجية البنك في حين يتوقع تثبيت معدلات الفائدة في منطقة اليورو على نطاق واسع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خياراً سوى التفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

ويستمر فيروس "كورونا" الصيني في إثارة مخاوف المستثمرين، مع ارتفاع عدد الوفيات البالغ عددها حتى الآن 17 شخص، وإصابة مئات الأشخاص.

جدير بالذكر أنه سيتم إعلان بيانات اقتصادية في وقت لاحق من اليوم، مثل ثقة المستهلكين في منطقة اليورو كما ستعقد رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" مؤتمراً صحفياً بعد إعلان قرار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 421.44 نقطة.

فيما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 7543.45 نقطة.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 5987.47 نقطة، كما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 13455.40 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة عند مستوى 1.1083 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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