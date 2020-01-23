هبوط الأسهم اليابانية بالختام لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوعين في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تنامي المخاوف بشأن تفشي فيروس الصين "الكورونا".

انخفضت الأسهم في اليابان مع قلق المستثمرين من انتشار فيروس الصين "كورونا"، بعد أن وصل عدد المصابين إلى 500 شخص ووفاة 17 آخرين.

ومن المفترض أن تحدد منظمة الصحة العالمية اليوم ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي المرض.

ويأتي أداء البورصة اليابانية مع انتظار المستثمرون بدء موسم نتائج أعمال الشركات اليابانية عن الربع الأخير من العام الماضي، حيث تفصح شركتي "نديك" و"ديسكو" أدائهما المالي في وقت لاحق من اليوم.

ووفقاً للبيانات، سجلت اليابان عجزاً تجارياً للعام الثاني على التوالي بلغ 1.64 تريليون ين (14.95 مليار دولار) في عام 2019، وسط تباطؤ الطلب من جانب الصين.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1 بالمائة ليهبط إلى 23795.4 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1730.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 لتصل إلى 109.59 ين.