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السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019..وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

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الرياض – مباشر: أحرزت المملكة العربية تقدماً في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019؛ الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان لها، إن المؤشر الصادر اليوم أظهر تحقيق المملكة تقدماً بواقع 7مراكز عالمية في المؤشر خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وحققت السعودية المركز الـ51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10، علماً بأنها كانت تحتل المركز الـ58 في عام 2018.

وبحسب بيانات منظمة الشفافية الدولية، اطلع عليها "مباشر"، حصلت السعودية على 53 نقطة من 100 نقطة يتكون منها المؤشر، محرزة تقدماً عن العام الماضي بواقع 49 نقطة.

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد.

وتقوم المنظمة بجمع البيانات عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية، والمنظمات المقيمة للمملكة هي: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومنظمة البصيرة العالمية (GI)، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ (BF)، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ووحدة التحريات الاقتصادية (EIU)، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية (PRS)، وأخيراً مشروع أنماط الديموقراطية (VDEM). ​

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