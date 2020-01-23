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الخارجية التركية: أردوغان ناشد بوتين التدخل للمساعدة في وقف تقدم الجيش السوري

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الخارجية التركية: أردوغان ناشد بوتين التدخل للمساعدة في وقف تقدم الجيش السوري الخارجية التركية: أردوغان ناشد بوتين التدخل للمساعدة في وقف تقدم الجيش السوري

جي بي سي نيوز :-  كشف وزير التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى المساعدة في وقف زحف الجيش السوري على منطقة وقف التصعيد في إدلب.

وأضاف أوغلو، أن الحوار بهذا الصدد تم بين الرئيسين على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير، وأن أردوغان طالب بوتين بالتدخل "لوقف هجمات "النظام" /السوري/ على منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأشار الوزير التركي إلى أردوغان أطلع الرئيس الروسي على بيانات إحصائية، وشرح مدى جدية الوضع في إدلب.

 

وقال أوغلو، إن الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي "صراحة بأن الهجمات يجب أن تتوقف... لقد وجهنا للمجتمع الدولي نفس النداء".

 

تاس

 

جي بي سي نيوز

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