"إس تي سي" يسجل أعلى خسائره منذ أغسطس..بعد النتائج المالية

مباشر ـ ثابت شحاتة: تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل أعلى خسائره منذ أغسطس / آب الماضي، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وهبط السهم بنسبة 3.17 بالمائة، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وهي أعلى خسائر للسهم منذ 28 أغسطس / آب 2019، تصدر بها قائمة الارتفاعات بالسوق السعودي.

وأعلنت الشركة، مساء أمس الأربعاء، عن نتائجها المالية لعام 2019، التي أظهرت تراجع صافي الأرباح 0.23 بالمائة، إلى 10.76 مليار ريال، مقابل نحو 10.78 مليار ريال للعام 2018.

وكشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح 22.38 بالمائة، خلال الربع الرابع من 2019، إلى نحو 2.41 مليار ريال، مقابل 3.1 مليار ريال للربع الرابع من العام السابق.

وتراجع السهم إلى مستوى 94.70 ريال، في تلك الأثناء، ليصل لأدنى مستوياته منذ جلسة 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي..

وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 508.74 ألف سهم، بلغت قيمتها 48.28 مليون ريال من خلال 1.36 ألف صفقة.

ورفعت الشركة صافي الأرباح خلال الربع الثالث من 2019 نحو 4 بالمائة، إلى 2.75 مليار ريال، مقابل 2.64 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وصعدت أرباح الشركة 8.7 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.34 مليار ريال، مقابل 7.67 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع سبته 0.71 بالمائة، فاقدا 60.16 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 8,368.05 نقطة.

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