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أسعار الذهب تتراجع عالمياً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

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أسعار الذهب تتراجع عالمياً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي أسعار الذهب تتراجع عالمياً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

مباشر: انخفضت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث تعتزم رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بدء مراجعة واسعة لاستراتيجية البنك والتي من المحتمل أن تراها تعيد تحديد الهدف الرئيسي للبنك المركزي وكيفية تحقيقه.

وعلى صعيد التطورات التجارية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن أوروبا ليس أمامها خيار سوى عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، من المقرر الإفصاح عن أرقام طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وشهد الأسبوع الجاري تطورات بشأن فيروس "كورونا" في الصين، والذي أدى إلى إصابة 500 شخص ووفاة 17 آخرين، لكن من المقرر أن تحدد منظمة الصحة العالمية اليوم ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي المرض.

وظلت حالة من القلق تسيطر على المستثمرين خوفاً من انتشار الفيروس في الوقت الذي تستعد فيه الصين للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة نهاية هذا الأسبوع، وهي فترة ذروة الطلب على السفر والذهب.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية للمعدن الأصفر تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 1555.67 دولار للأوقية.

وخلالل نفس التوقيت، انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 1554.58 دولار للأوقية وهو ما يعادل تراجع بنحو 4.20 دولار.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.530.

مباشر (اقتصاد)

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