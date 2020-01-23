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الحبوب السعودية تطرح أولى مناقصات 2020 لاستيراد الشعير العلفي

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الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ، اليوم الخميس، عن مناقصتها الأولى لعام 2020؛ لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنه من المقرر توريد الدفعة خلال الفترة من مارس/ آذار - أبريل/ نيسان 2020.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية موزعة على 15 باخرة، بواقع 11 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 660 ألف طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية 240 ألف طن.

ولفت أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي على الشعير والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وأرست المؤسسة العامة للحبوب السعودية 6 دفعات لاستيراد الشعير العلفي خلال عام 2019، بإجمالي تعاقدات 5.3 مليون طن.

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