سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع مواصلاً الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحلول الساعة 10.20 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.62 بالمائة إلى مستوى 8376.11 نقطة ليفقد نحو 52.64 نقطة من رصيده.

وشملت الخسائر 149 سهماً في اللحظات الأولى تصدرها كل من الاتصالات السعودية، وينساب بنسبة 2.97 بالمائة، و2.71 بالمائة بعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركتين.

وفي المقابل، ارتفع أداء 29 سهماً تصدرها مجموعة السريع، وعناية بنسبة 9.95 بالمائة، و2.15 بالمائة على الترتيب.

وبلغت التداولات حتى تلك اللحظات نحو 26.26 مليون سهم بقيمة 551.82 مليون ريال موزعة على 25.73 ألف صفقة.

وكان سهم الإنماء الأنشط من حيث السيولة بنحو 30.59 مليون ريال، فيما تصدر الأحجام سهم دار الأركان بنحو 2.86 مليون سهم.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل هبوط قطاع البنوك والطاقة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.20 بالمائة إلى مستوى 8428.21 نقطة ليفقد نحو 17.12 نقطة.

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