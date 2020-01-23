بالصور : تدهور " ناقلة سيارات" على طريق الـ (100)

جي بي سي نيوز :- اصيب سائق ناقلة سيارات بجروح ورضوض مختلفة بالجسم، اثر حادث تدهور وقع صباح اليوم لمركبته على طريق الـ (100) بعد جسر الكلية العسكرية بإتجاه المفرق، حيث ادى الحادث لانقلاب المركبة على جانبها وسقوط عدد من السيارات التى كانت محملة عليها على المسرب الايسر من الطريق مما تسبب باغلاقه، حيث تولت مجموعات قسم سير الزرقاء، والدوريات الخارجية تنظيم حركة السير في المكان والعمل جاري على رفع جميع مخلفات الحادث

وعملت كوادر الدفاع المدني من خلال فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة.