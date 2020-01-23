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"عذيب للاتصالات" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة

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"عذيب للاتصالات" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة "عذيب للاتصالات" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، بتخفيض رأسمال الشركة، 34.8 بالمائة، لإطفاء 122 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تمت التوصية بتخفيض رأس المال من 350.53 مليون ريال، إلى 228.53 مليون ريال.

وأشارت إلى أن التوصية تتضمن إلغاء 12.2 مليون سهم، من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 2.87 سهم.

كما بينت أنه سيتم إطفاء نحو 67.41 بالمائة من إجمالي الخسائر المتراكمة، البالغة 180.98 مليون ريال، التي تمثل نحو 51.63 بالمائة من رأسمال الشركة.

وأكدت الشركة، أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على الالتزامات المالية للشركة.

ونوهت الشركة إلى أن تاريخ التخفيض، هو نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، التي ستقرر التخفيض، التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق، وأية تطورات جوهرية أخرى.

وأقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي الشركة، في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء بند مكافأة مجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة، يوم الأحد الماضي، عن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعدة تواريخ هامة، بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63 بالمائة من رأس المال.

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