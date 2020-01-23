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"طيبة" توقع عقداً مع "هيلتون العالمية" لتشغيل فندق بمدينة جدة

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"طيبة" توقع عقداً مع "هيلتون العالمية" لتشغيل فندق بمدينة جدة "طيبة" توقع عقداً مع "هيلتون العالمية" لتشغيل فندق بمدينة جدة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع عقد تشغيل فندق بمدينة جدة بالعلامة التجارية دبل تري هيلتون مع شركة "هيلتون العالمية"، وذلك بهدف توسيع محفظة أعمالها واستثماراتها في قطاع الضيافة من خلال إضافة مشروعات جديدة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، أن العقد ليس له قيمة محددة، مشيرة الى أن المشغل الفندقي يتقاضى نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.
 
وأشار إلى أن شركة هيلتون ستقوم  بموجب العقد بتشغيل الفندق والذي تعتزم طيبة للإستثمار إقامته على طريق الأندلس مقابل ميدان الملك عبدالله ميدان العلم بجدة الذي يحتوي على 250 غرفة فندقية.

كما بينت أن مدة العقد 15 سنة تبدأ من تاريخ الافتتاح التشغيلي للفندق، لافتة إلى أن الأثر المالي سيكون اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م بعد بدء التشغيل، كما أنه لايوجد  أطراف ذات علاقة.

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