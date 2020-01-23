مساهمو "مجموعة السريع" يقرون زيادة رأسمالها بأسهم حقوق أولوية

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمجموعة السريع التجارية الصناعية، في اجتماعها أمس الأربعاء، زيادة رأسمال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال، بقيمة 112.66 مليون ريال، من 65.5 مليون ريال، إلى 178.16 مليون ريال.

وأشارت إلى أن أحقية أسهم حقوق الأولوية لمساهمي الشركة المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وبينت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو التوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساس للشركة، فيما يتعلق برأس المال، والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب مجموعة السريع، بزيادة رأسمالها، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن توصلها لاتفاق مع شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري (طرف ذو علاقة)، بخصم مديونية قائمة بمبلغ 14.3 مليون ريال.

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