أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 55% في عام 2019

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح بنسبة 54.85 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 1.09 مليار ريال، مقابل 2.414 مليار ريال للعام 2018.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

وتراجعت إيرادات الشركة السنوية الى 6.064 مليار ريال، مقابل 7.628 مليار ريال في العام 2018 بنسبة 20.5 بالمائة.

وعلى مستوى نتائج الربع الأخير من 2019، كشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الربح 26.81 بالمائة، إلى 171 مليون ريال، مقابل 233.5 مليون ريال للربع الرابع من 2018.

عزت الشركة انخفاض صافي الربح بالربع الرابع إلى انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، وتسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 19 70.9 بالمائة، إلى 212.1 مليون ريال، مقارنة بـ 729 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وانخفضت أرباح "ينساب" خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019 نحو 57.86 بالمائة إلى 918.8 مليون ريالا، مقارنة بـ 2.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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