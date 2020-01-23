7 ألعاب على خدمة Apple Arcade يمكنك لعبها مع الأصدقاء

تعتبر خدمة (آبل آركيد) Apple Arcade من أبرز الخدمات التي قدمتها آبل خلال عام 2019؛ وهي خدمة ألعاب قائمة على الاشتراك داخل آب ستور، وتتيح للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى الكتالوج الكامل الذي يضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، وخلال عام 2020 ستُضاف إليها ألعاباً جديدة كل شهر.

إذا كنت تبحث عن ألعاب متعددة اللاعبين على وجه التحديد؛ إليك 7 ألعاب جماعية يمكنك لعبها مع الأصدقاء على Apple Arcade:

1- لعبة Sonic Racing:

تنتمي لعبة Sonic Racing إلى فئة ألعاب السباق؛ وهي لعبة سريعة تقدم للاعبين رسومات جرافيك تضاهي بجودتها تلك التي تقدمها أجهزة ألعاب الفيديو، وتتيح لك السباق بمفردك أو مع الأصدقاء، أو مع أي شخص عبر الإنترنت في وضع اللعب المتعدد.

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ويمكنك بناء فريقك من 15 شخصية متنوعة في عالم Sonic. كما تضم 15 مسارًا للسباق موزعة على 5 مناطق.

2- لعبة HyperBrawl Tournament:

تعتبر لعبة HyperBrawl Tournament أحد أشكال كرة القدم الأمريكية، ويمكنك لعبها بالأسلحة وحركات المشاجرة. كما تمنحك اللعبة المتعة والإثارة من خلال نمط 2v2 الذي يمتاز بالأداء السريع فكل جولة مدتها 90 ثانية فقط. تجري اللعبة في ساحات مختلفة منتشرة أماكن وأزمنة متنوعة، ويمكنك لعبها بمفردك أو مع الأصدقاء عبر الإنترنت أو في شبكة محلية.

3- لعبة Red Reign:

تعتبر لعبة Red Reign أحد الألعاب الإستراتيجية سريعة الإيقاع التي يتم لعبها في الوقت الفعلي، ويمكنك المنافسة في وضع تعدد اللاعبين ضد الأصدقاء أو ضد أحد اللاعبين من أنحاء العالم، كما يمكنك لعبها دون اتصال بالإنترنت عن طريق البلوتوث.

4- لعبة Stellar Commanders:

Stellar Commanders هي لعبة إستراتيجية متعددة اللاعبين سريعة الخطى، وتضع لاعب ضد لاعب في محاولة للسيطرة على الكواكب البعيدة كجزء من حرب بين المجرات، حيث يكون لديك سبع دقائق فقط لهزيمة عدوك أو سينفجر الكوكب وينهار.

5- لعبة Hot Lava:

طُورت هذه اللعبة بواسطة شركة (Klei Entertainment) الكندية، وتندرج تحت فئة ألعاب المغامرة، حيث يمكنك استكشاف عوالم مليئة بالتحديات عن طريق القفز والتسلق بدون لمس الأرض لأنها مصنوعة من الحمم، وسيخسر اللاعب الذي يلمسها.

تدعم اللعبة أسلوب اللعب الفردي، والمتعدد اللاعبين، حيث يمكنك خوض التحدى مع ما يصل إلى أربعة من أصدقائك.

6- لعبة OverLand:

طُورت لعبة OverLand من قبل شركة Finji، وهي لعبة مغامرة وسفر لتخيل ما بعد نهاية العالم، حيث يقاتل اللاعبون مخلوقات مخيفة، ويحاولون إنقاذ المسافرين الآخرين، والبحث عن الإمدادات للنجاة مثل: الوقود، ومستلزمات الإسعافات الأولية، والأسلحة.

7- لعبة Lego Brawls:

Lego Brawls هي لعبة قتال متعددة اللاعبين من تطوير RED Games؛ يصمم اللاعبون خلالها شخصياتهم الخاصة، ويتعاونون مع زملائهم لبناء الآلات والتحكم فيها، وتسجيل الانتصارات في المعارك.