جوجل تصمم ظرفًا يمكنك استخدامه لإخفاء هاتفك عن نفسك

أطلقت شركة جوجل يوم الثلاثاء 3 تطبيقات جديدة في إطار مبادراتها الخاصة بالصحة الرقمية، التي تهدف إلى التقليل من انشغال المستخدمين بهواتفهم الذكية.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت خلال الأشهر الماضية عددًا من المزايا في هذا الإطار بما في ذلك ميزة Family Link التي تسمح للوالدين بالتحكم بأجهزة الأبناء، وعددًا من التطبيقات المخصصة لعرض وإدارة استخدام الأجهزة، ووضع التركيز Focus Mode لإيقاف التطبيقات الملهية.

(الظرف) Envelope

يتوفر تطبيق (الظرف) Enveloper في الوقت الراهن لمستخدمي هواتف (بكسل 3أي) Pixel 3a، وتصفه جوجل بأنه “تطبيق تجريبي يحول هاتفك مؤقتًا إلى جهاز أهدأ وأبسط، لمساعدتك على أخذ استراحة من العالم الرقمي”.

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ويأتي التطبيق مع ملف PDF فيه تصميم يُطبع ويُطوى ليصبح ظرفًا يوضح فيه الهاتف، ثم استخدام الهاتف وهو داخل الظرف، الذي يتيح الوصول إلى خاصية الاتصال، والكاميرا فقط.

وأتاحت جوجل الشفرة المصدرية الخاصة بالتطبيق على موقع GitHub لكونه مفتوح المصدر، ويمكن لمالكي هاتف (بكسل 3أي) تنزيله من متجر جوجل بلاي.

(فقاعات الأنشطة) Activity Bubbles

يقوم تطبيق (فقاعات الأنشطة) على إنشاء فقاعة في خلفية الشاشة حين قفل الهاتف. وطالما زادت مدة استخدام الهاتف أثناء مدة القفل، كبرت الفقاعة. وفور قفل الهاتف ستتوقف الفقاعة عن النمو، وبنهاية اليوم سوف تتحول خلفية الشاشة إلى نمط من الفقاعات التي تدل على أوقات استخدام الهاتف، وهي مختلفة بالحجم حسب مدة الاستخدام. ويمكن تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

(ساعة إيقاف الشاشة) Screen Stopwatch

ويعمل هذا التطبيق على إظهار ساعة إيقاف في خلفية شاشة حية طالما كان الشخص يستخدم هاتفه، وبذلك يحصل المستخدم على الوقت الفعلي الذي يقضيه على الهاتف كل يوم، وذلك بغية إدراك مقدار الوقت المهدور. وعند قفل الهاتف فإن الساعة تتوقف. ويمكن تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.