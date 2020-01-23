أخبار عاجلة

وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع -
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية -
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
لافروف: الجيش السوري استعاد مناطق واسعة -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تجري تغييرات تسهل عليك الرجوع إلى نتائج البحث المهمة

Google+ Print

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إجراء بعض التغييرات على محرك البحث التابع لها بهدف تمكين المستخدمين من الرجوع إلى نتائج بحث سابقة في أي وقت.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “اليوم نطلق بعض التغييرات لـ (المجموعات) Collections في (البحث) Search لتسهيل الرجوع إلى مهمتك دون الحاجة إلى البحث في سجل البحث السابق”.

وكانت جوجل قد أطلقت العام الماضي بطاقات أنشطة في محرك البحث لجعل سجل البحث أكثر نفعًا، ولمساعدة المستخدمين على المواصلة من حيث توقفوا. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحت (المجموعات) في تطبيق البحث والويب على الأجهزة المحمولة الآن تجمع الصفحات المتشابهة التي زيرت من خلال محرك البحث وتتعلق بنشاطات مثل: الطبخ، والتسوق، والهوايات. ويمكن للمستخدمين حفظ تلك المجموعات المقترحة بغية تسهيل الرجوع إليها لاحقًا.

وقالت جوجل: إنه يمكن الوصول إلى تلك الاقتراحات في أي وقت من تبويب (المجموعات) في تطبيق جوجل أو من خلال محرك البحث google.com على الويب في القائمة الجانبية. وفي حال لم يرد المستخدمون أن تقترح جوجل المجموعات، فيمكن تعطيل ذلك من خلال الإعدادات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأوضحت الشركة أنها تهدف بالمجموعات إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال عرض ما يحتاج إليه في المرات التالية. وبناءً على ما حفظه المستخدمون، فسيرون مواقع الويب، والصور، والمنتجات ذات الصلة، وحتى نتائج البحث التي قد تحسن من تجربة البحث، وذلك من خلال النقر على زر (إيجاد المزيد) Find More داخل المجموعات.

وأضافت جوجل أنها أطلقت أيضًا ميزة جديدة للتعاون تسمح للمستخدمين بمشاركة المجموعات والعمل عليها مع الآخرين. وعند مشاركة المجموعة، سيكون للمستخدم خيار تمكين الآخرين من عرضها، أو إجراء التغييرات عليها. كما يمكن دائمًا إعادة المجموعات إلى الحالة الخاصة.

وقالت جوجل: إن القدرة على رؤية المحتوى ذي الصلة، ومشاركة المجموعات والتعاون عليها متاحة اعتبارًا من اليوم في جميع أنحاء العالم. ولكن إتاحة ميزة المجموعات المقترحة ستبدأ لمستخدمي اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة فقط اعتبارًا من اليوم، على أن تتاح بلغات جديدة، ودول أخرى مع الوقت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سامسونج تعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات شبيهة بـ AirDrop من آبل

سامسونج تعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات شبيهة بـ AirDrop من آبل

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 97%

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 97%

باحثون أمنيون لبنانيون يكتشفون ثغرة تستهدف المعلنين السياسيين في فيسبوك

باحثون أمنيون لبنانيون يكتشفون ثغرة تستهدف المعلنين السياسيين في فيسبوك

لعبة Tetris الشهيرة تعود إلى أندرويد وآي أو إس بعد تخلي شركة EA عنها

لعبة Tetris الشهيرة تعود إلى أندرويد وآي أو إس بعد تخلي شركة EA عنها