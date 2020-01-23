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موتورولا تحدد موعد طرح هاتفها القابل للطي razr في السوق

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موتورولا تحدد موعد طرح هاتفها القابل للطي razr في السوق موتورولا تحدد موعد طرح هاتفها القابل للطي razr في السوق

أعلنت شركة (موتورولا) Motorola عن موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي (ريزر) Razr وذلك بعد تأجيل إطلاقه في وقت سابق، إذ كان من المقرر إطلاقه قبل نحو شهر من الموعد الجديد.

وقالت موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية: إنها ستفتح باب الطلب المسبق على الهاتف اعتبارًا من 26 كانون الثاني/يناير الجاري، على أن يبدأ بيع اعتبارًا من 6 شباط/فبراير المقبل. وكان من المقرر فتح باب الطلب المسبق على الهاتف في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيكون طلب المسبق للهاتف متاحًا فقط في الولايات المتحدة عن طريق شركة الاتصالات Verizon، ومتاجر Walmart، والموقع الرسمي لموتورولا. وسوف يتوفر الهاتف في المتاجر اعتبارًا من 6 شباط/فبراير المقبل.

وقالت شركة موتورولا الشهر الماضي: إنها أجلت إتاحة هاتفها الذكي القابل للطي الجديد (ريزر) للطلب المسبق، كما أجلت موعد طرحه في السوق لبعض الوقت، وذلك بسبب الطلب المرتفع الذي لم يكن متوقعًا.

وكانت موتورولا قد أعلنت منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رسميًا عن أول هاتف لها من الهواتف القابلة للطي، وهو نسخة معاد إحياؤها من هاتف Razr الذي أطلقته في عام 2004. وقالت وقتئذ إنها تعتزم إتاحة الهاتف للطلب المسبق في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019على أن يبدأ شحنه خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020.

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ولكن الطلب المرتفع على الهاتف اضطرها إلى تأجيل ذلك، ولا معلومات عن الموعد الجديد لفتح باب الطلب المسبق على Razr، ولكن بالنظر إلى قول الشركة: إنها لا تتوقع تغييرًا كبيرًا عن الموعد الأصلي للإطلاق، فقد لا يتأخر ذلك.

يُشار إلى أن الهاتف القابل للطي يأتي بمواصفات تعد متوسطة، وذلك حرصًا من الشركة على توفيره بسعر يبدو معقولًا، وهو 1,499 دولارًا أمريكيًا. هذا وسيتوفر الهاتف حصريًا عن طريق شركة الاتصالات الأمريكية Verizon.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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