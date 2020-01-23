هواوي تطلق HUAWEI Mate 30 Pro 5G في الإمارات

تم طرح ملك هواتف الجيل الخامس HUAWEI Mate 30 Pro 5G الذي طال انتظاره في متاجر هواوي ومتاجر مختارة وعبر منصات الإنترنت بسعر 3899 درهم إماراتي وسيتوفر الهاتف إبتداءً من 23 يناير بألوان فريدة ومتنوعة Emerald Green و Vegan Leather Orange.

يعد HUAWEI Mate 30 Pro 5G أول هاتف ذكي من الجيل الخامس على مستوى العالم، يستخدم معالج Kirin 990 5G الذي يدعم شبكات 2G/3G/4G وكذلك شبكة 5G NSA “الشبكة الغير مستقلة” و 5G SA “الشبكة المستقلة”، الشيء الذي يضمن للمستخدم التحويل السلس بين شبكة الجيل الخامس NSA إلى الشبكة الأسرع SA.

بالإضافة إلى ذلك يدعم HUAWEI Mate 30 Pro 5G شريحتي SIM من الجيلين 5G+4G و FDD و TDD اللذين يغطيان منطقة أوسع من نطاقات التردد الخاصة بشبكات الجيل الخامس.

يعتبر التصميم المبتكر تطويرًا أيضًا في الهواتف الذكية التقليدية، حيث تمثل شاشة HUAWEI Horizon Display الجديدة المنحنية من الطرفين نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة.

يدعم الهاتف خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها.

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وتُتيح خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي AI Auto Rotate إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم.

وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات لاسلكيًا إلى HUAWEI MateBook مما يسمح بنقل سهل وسلس للبيانات بين الجهازين.

وتضم الهالة الدائرية Halo Ring أول كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 40 ميجابكسل توفر للمستخدمين نتائج مذهلة في كل نقرة، سواءً كانت صورًا أو مقاطع فيديو، حتى في الإضاءة المنخفضة.

حيث أحدثت هواوي نقلة في تصوير وتسجيل مقاطع الفيديو في ظروف إضاءة شديدة الانخفاض بحساسية قصوى تبلغ 51200 وفق معيار ISO وتسجيل مقاطع الفيديو تضاهي تلك التي تلتقطها الكاميرات الاحترافية، وسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة تبلغ 7680 إطاراً في الثانية والتي لم تكن متاحة إلّا من خلال الكاميرات الاحترافية.

يتمتع الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي، كما يمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge.

ويركز الهاتف أيضًا على الأمان، مع ميزات مثل AI Private View التي تخفي الإشعارات عند اكتشاف الوجوه الإضافية وأمن Trusted Execution Environment TEE لحفظ معلومات البيومترية الحساسة محليًا في أكثر جزء اْمن في المعالج، ويمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء قفل أجهزتهم باستخدام مصادقة ثنائية الحيوية تشتمل على فتح الوجه ثلاثي الأبعاد وبصمات الأصابع داخل الشاشة.

يأتي الهاتف الجديد دون خدمات Google Mobile Services وسيتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery المثبت مسبقاً على الجهاز.