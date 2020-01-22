خسائر النفط تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: جاءت خسائر أسعار النفط على رأس الأحداث الهامة التي تصدرت المشهد في الأسواق بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وفقدت أسعار الخام نحو 3 بالمائة قيمتها في عند تسوية تعاملات لتتراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بوجود فائض في سوق الخام بنحو مليون برميل في 2020.

ومن جانبه توقع "جولدمان ساكس" أن فيروس "كورونا" قد يهبط بأسعار النفط بنحو 3 دولارات.

كما تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند التسوية مع صعود الأسهم وترقب تداعيات فيروس "كورونا" حيث اتخذت الصين إجراءات للتصدي له.

مؤشرات وأرقام

غلب الاستقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم لتفقد مستوياتها القياسية.

فيما واصل سهم "تسلا" مكاسبه القياسية لتتجاوز القيمة السوقية مستوى 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "جونسون آند جونسون" بأكثر من التوقعات، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتقديرات.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة في الشهر الماضي لأعلى مستوى في عامين.

في حين تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بقيادة أسهم البنوك مع ترقب التطورات التجارية.

بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند الختام مع ترقب نتائج أعمال الشركات.

فيما نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنحو 2 بالمائة ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

أحداث عالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدماً في فرض تعريفات على واردات السيارات الأوروبية ما لم تتوصل بروكسل إلى صفقة تجارية مع واشنطن.

فيما وافق البرلمان البريطاني بشكل نهائي على صفقة البريكست لتتجه لتصبح قانوناً مما ينهي أزمة استمرت لمدة 3 سنوات.

وتخلت مجموعة فودافون العالمية عن دعم مشروع العملة الرقمية لفيسبوك "ليبرا"، مع استمرار الانتقادات الموجهة للعملة الرقمية.

فيما خفض البنك المركزي في ماليزيا معدل الفائدة بشكل مفاجئ بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمائة.