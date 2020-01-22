محدث.. الأسهم الأمريكية تفقد مستوياتها القياسية عند الإغلاق

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتتخلى عن مستوياتها القياسية التي سجلتها بدعم نتائج أعمال الشركات.

وارتفع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من 3 بالمائة بعد تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات "نتفليكس" خلال الربع الرابع، بعدما أضافت الشركة 8.7 مليون مشترك، لكنها أبدت نظرة مخيبة للآمال بشأن توقعات عدد المشتركين في الربع الأول من 2020.

فيما هدأت المخاوف بشأن فيروس "كورونا" الذي بدأ انتشاره في الصين مع اتخاذ بكين إجراءات مضادة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على الوضع في الولايات المتحدة، مضيفاً أنه على ثقة في تعامل الصين مع الأزمة.

وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 29186 نقطة.

كما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند 3321 نقطة، بعد أن سجل مستوى 3337 نقطة خلال التعاملات وهو الأعلى في تاريخه.

في حين صعد "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 9383 نقطة، لكنه فقد المستوى القياسي المسجل خلال الجلسة عند 9439 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً عند 97.518.