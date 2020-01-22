ترامب يعلن بدء مفاوضات بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إنه بدأ محادثات مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "روبرتو أزيفيدو" حول إصلاح هيكل المنظمة الذي وصفه كثيراً بأنه غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" في مؤتمر صحفي قبل إنهاء زيارته إلى المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، اليوم الأربعاء، أن "أزيفيدو" سيتوجه إلى الولايات المتحدة للتفاوض.

وقال ترامب: "نحن نتحدث عن هيكل جديد تمامًا أو سيتعين علينا القيام بشيء ما، حيث أن منظمة التجارة العالمية ظلت غير عادلة للولايات المتحدة منذ سنوات عديدة".

ومن جانبه، ذكر "أزيفيدو" أنه يجب تغيير وإصلاح منظمة التجارة العالمية مشيراً إلى أن هذه أجندة معروضة بشكل مباشر أمام الأعضاء.

وهدد الرئيس الأمريكي كثيراً بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تحسن معاملة الولايات المتحدة، مؤكدا أن المنظمة عاملت الصين بشكل أفضل لسنوات عديدة.