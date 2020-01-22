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غوتيريس: الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره

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غوتيريس: الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره غوتيريس: الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره

جي بي سي نيوز :-  رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريس أيضا، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في "تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي".

اللافت في التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة غياب جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية.

وكانت الإطاحة بباسيل أحد أبرز مطالب المحتجين اللبنانيين في انتفاضتهم المستمرة منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، كما اتهمه سياسيون لبنانيون بعرقلة تشكيل بإصراره على "الثلث المعطل"، وبتبنيه مواقف تنذر بدفع لبنان إلى الهاوية.

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى، الأربعاء، الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت في القصر الجمهوري.

 

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جي بي سي نيوز

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