محدث.. الدولار الأمريكي يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة لأعلى مستوى في عامين، كما صعدت أسعار المنازل لكن بأقل من التوقعات.

وعادت شهية المخاطرة لتتعافى من جديد حول العالم، بعد إعلان تدابير للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص في الصين.

وعلى الصعيد التجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا ليس أمامها خيار سوى عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، محذراً من المضي قدماً في فرض تعريفات على واردات السيارات الأوروبية.

وبحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 1.1090 دولار.

واستقرت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية عند 109.87 ين، بينما تراجع مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.3135 دولار.

كما استقرت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9683 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسة أخرى عند مستوى 97.535.