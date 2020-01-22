ترامب: أوروبا ليس أمامها خيار سوى عقد صفقة تجارية معنا

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا صعبة للغاية في التعامل مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الكتلة الآن "ليس لديها خيار" سوى عقد صفقة تجارية مع أكبر اقتصاد حول العالم.

وكان الرئيس الأمريكي أشار بالأمس إلى أن عقد محادثات تجارية جيدة للغاية مع رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش اجتماعات "دافوس" السنوية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية:"لقد واجهنا عجزاً هائلاً لسنوات عديدة - أكثر من 150 مليار دولار مع أوروبا".

وكان ترامب قد اتفق مع المفوضية الأوروبية في 2018 على بدء مفاوضات بشأن صفقة تجارية جديدة لتجنب فرض الرسوم الجمركية ولكن لم يتم إحداث تقدم بها حتى الآن.

وأضاف: "أردت الانتظار حتى انتهيت من الصين، لم أكن أريد الاتفاق مع الصين وأوروبا في نفس الوقت".

وفي وقت سابق من هذا الشهر وقعت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في خطوة نحو إنهاء نزاع دام منذ 2018.

ومن ناحية أخرى، أكد ترامب أيضًا أن المفاوضات جارية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول صفقة تجارية ثنائية محتملة، حيث من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

جدير بالذكر أنه لا يمكن أن يدخل أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ إلا في نهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، والمقرر حاليًا أن يستمر حتى نهاية عام 2020.