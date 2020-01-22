محدث.. النفط يتراجع 3% ليسجل أدنى تسوية منذ أوائل ديسمبر

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط توقعات بوجود فائض ملحوظ في سوق الخام خلال النصف الأول من العام.

وجاء هبوط أسعار الخام مع توقعات رئيس الوكالة الدولية للطاقة "فاتح بيرول " أن يشهد سوق النفط خلال النصف الأول من هذا العام فائضاً بنحو مليون برميل يومياً.

وأضاف في منتدى رويترز للأسواق العالمية بينما كان يحضر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" أن التطورات الأخيرة التي شهدناها مثل مقتل الجنرال الإيراني وتعطيل الإنتاج في ليبيا بعد إغلاق أكبر حقلين للنفط، فشلت في دعم أسعار الخام عالمياً.

ويترقب المستثمرون إعلان البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الخميس

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.8 بالمائة مسجلاً 56.74 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.1 بالمائة لتهبط إلى 63.22 دولار للبرميل.