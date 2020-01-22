"ساما" تُدشّن شركة جديدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

الرياض – مباشر: دشّن نائب محافظ مؤسسة النقد السعودية "ساما"، أيمن السياري، شركة "سجل" لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

جاء ذلك بحسب تغريدة للحساب الرسمي للمؤسسة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، وبرعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.

وأشار السياري في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ مؤسسة النقد، إلى أن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي، وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب الإسهام مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.

ولفت السياري الانتباه إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "سجل" مازن بن أحمد الغنيم، إن الشركة تهدف إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي.

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