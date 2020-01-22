البرلمان البريطاني يوافق على صفقة البريكست نهائياً

مباشر: تتجه صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتصبح قانوناً بعد الحصول على الموافقات النهائية من قبل البرلمان البريطاني.

وتمت الموافقة على صفقة البريكست اليوم الأربعاء بعد أن قرر مجلس اللوردات الموافقة عليها رسمياً عقب رفض مجلس العموم تعديلاته.

وصوّت مجلس العموم البريطاني اليوم على عدم موافقتهم على تعديل مجلس اللوردات لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 349 صوتًا مقابل 246 معارضاً ثم عاد إلى "اللوردات" الذي وافق عليه في النهاية.

ومن المقرر أن يذهب مشروع القانون الآن إلى الملكة "إليزابيث الثانية" التي ستوقعه ليصبح قانونًا، مما يضع بريطانيا على المسار الصحيح لمغادرة الاتحاد الأوروبي في غضون تسعة أيام.

كما سيتعين الآن التصديق على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي في 29 يناير/كانون الثاني، قبل أن تغادر المملكة المتحدة الكتلة في نهاية الشهر.

فيما ستدخل بريطانيا بعد ذلك فترة انتقالية من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام ستظل خلالها ملزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي إلى أن تتفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الكتلة.