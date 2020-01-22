أخبار عاجلة

المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
لافروف: الجيش السوري استعاد مناطق واسعة -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
السيسي: نواجه تحديات سببها جماعات الشر -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب محمد حسن خليفة: محمد تنبأ بوفاته وعبر عنها في مجموعته القصصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الأسهم

Google+ Print
محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الأسهم محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الأسهم

مباشر: انخفضت الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية ووسط ترقب تداعيات ظهور فيروس "كورونا" في الصين على الاقتصاد العالمي.

وتأثر المعدن سلباً مع صعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة خلال التعاملات بدعم نتائج أعمال الشركات.

كما يأتي الهبوط في المعدن الأصفر بعدما أدت تصريحات المسؤولين في الصين إلى تهدئة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين.

ومن المقرر أن تبدأ الصين الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، وهي مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من خطر العدوى حيث يسافر مئات الملايين لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.

وكان استهلاك الذهب في الصين تراجع للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال 2019، مع ارتفاع الأسعار على خلفية تباطؤ الاقتصاد الذي ضرب أكبر سوق شراء للمعدن في العالم.

وعلى صعيد التطورات التجارية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد أوروبا من فرض تعريفات على السيارات إذا لم تتوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بـأقل من التوقعات، فيما قفزت مبيعات المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في عامين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 1556.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:06 مساءً بتوقيت جريينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1556.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.565.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء حوار مع ترامب

الرئاسة الفلسطينية تنفي إجراء حوار مع ترامب

الأخبار - ترامب يعتزم كشف خطة سلام الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

الأخبار - ترامب يعتزم كشف خطة سلام الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

الاخبار - هديل عويس / الكاتبة الصحفية تروي تفاصيل إعلان ترامب كشف خطة سلام الشرق الأوسط

الاخبار - هديل عويس / الكاتبة الصحفية تروي تفاصيل إعلان ترامب كشف خطة سلام الشرق الأوسط

انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب

انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب