محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع صعود الأسهم

مباشر: انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية ووسط ترقب تداعيات ظهور فيروس "كورونا" في الصين على الاقتصاد العالمي.

وتأثر المعدن سلباً مع صعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة خلال التعاملات بدعم نتائج أعمال الشركات.

كما يأتي الهبوط في المعدن الأصفر بعدما أدت تصريحات المسؤولين في الصين إلى تهدئة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين.

ومن المقرر أن تبدأ الصين الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، وهي مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من خطر العدوى حيث يسافر مئات الملايين لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.

وكان استهلاك الذهب في الصين تراجع للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال 2019، مع ارتفاع الأسعار على خلفية تباطؤ الاقتصاد الذي ضرب أكبر سوق شراء للمعدن في العالم.

وعلى صعيد التطورات التجارية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا من فرض تعريفات على السيارات إذا لم تتوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بـأقل من التوقعات، فيما قفزت مبيعات المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في عامين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 1556.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:06 مساءً بتوقيت جريينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1556.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.565.